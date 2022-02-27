Глава ДНР попал под обстрел в Павлополе

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что 27 февраля попал под обстрел со стороны украинских войск в селе Павлополь на юге республики. Он не пострадал. Пушилин рассказал, что за сутки украинские войска 40 раз открывали огонь по территории ДНР.

Но, послушайте, дело житейское... всё в порядке, — сказал Пушилин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Пушилина, ситуация на линии соприкосновения остаётся тяжелой, Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут бои с гражданским населением. Военные ДНР оказывают максимальную поддержку людям, которые остаются без света и тепла.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили обстрел по направлению Горловки. Всего было выпущено более десятка мин, считая боеприпасы калибром 120 мм.

Также стало известно, что в Донбассе под обстрел украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» попали корреспонденты трёх российских СМИ: РИА Новости, телеканала «Звезда» и канала ТВЦ. Это произошло во время съёмок репортажа в районе посёлка Пищевик (около 20 км от Мариуполя). Пострадавших нет.

Украинская и российская стороны договорились о проведении утром 28 февраля переговоров в резиденции Гомельской области. Глава официальной делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Россия гарантирует безопасность представителям Украины.