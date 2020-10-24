Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся с минской группой ОБСЕ

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Министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся с минской группой ОБСЕ для обсуждения ситуации в Карабахе. Встреча состоится 29 октября в Женеве, поводом станет согласование и выполнение всех мер, который необходимы для мирного урегулирования происходящего в Нагорном Карабахе.

Сопредседатели минской группы и главы внешнеполитических ведомств двух стран в ходе дискуссий уже обсудили выполнение гуманитарного перемирия, параметры наблюдения за ним, а также возможность начала дискуссии об окончательном решении, говорится в коммюнике ОБСЕ.

Сопредседатели и министры иностранных дел пришли соглашению встретиться снова в Женеве 29 октября для обсуждения и достижения соглашения в соответствии с оговоренным расписанием, — сказано в документе.

Все меры планируется принять в соответствие с теми базовыми принципами, которые приняты руководством Армении и Азербайджана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Соединённых Штатах объявили, что в Нагорном Карабахе 26 октября начнётся новое гуманитарное перемирие. Режим прекращения огня вступит в силу в 19:00 по московскому времени.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.