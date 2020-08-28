Гибель дельфинов на Маврикии привела к массовому протесту

Тысячи людей вышли на акцию протеста в столице Республики Маврикий Порт-Луи, требуя расследования разлива нефти с японского судна и гибели по крайней мере 40 дельфинов, тела которых обнаружили недалеко от места, где разлилось топливо.
Об этом
Мы не доверяем правительству и той отфильтрованной информации, которой они нас пичкают, относительно реакции на разлив нефти, — сказал агентству 33-летний учёный Фабиола Монти, участвующий в акции.
Правительство островного государства заявило, что дельфинам сделают вскрытие, а для расследования причин разлива создадут комиссию. Параллельно ведутся два расследования: полицией и судоходным министерством.
К настоящему времени ветеринары исследовали только два трупа дельфинов, предварительные результаты указывают на физические повреждения, но следов нефти в организмах морских млекопитающих не обнаружено. Результаты аутопсии ещё 25 дельфинов ожидаются в ближайшее время. Местная организация Eco-Sud, занимающаяся проблемами охраны окружающей среды, призвала к тому, чтобы представители гражданского общества присутствовали при вскрытии, группа также настаивает, чтобы альтернативное мнение представили независимые специалисты.
Как писал NEWS.ru, японское судно Wakashio село на мель у берегов Маврикия 25 июля, а 15 августа оно раскололось надвое. Корабль перевозил четыре тысячи тонн нефтепродуктов.
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