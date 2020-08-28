Гибель дельфинов на Маврикии привела к массовому протесту

https://static.news.ru/photo/a3c59bf4-e9f3-11ea-bd47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gwendoline Defente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тысячи людей вышли на акцию протеста в столице Республики Маврикий Порт-Луи, требуя расследования разлива нефти с японского судна и гибели по крайней мере 40 дельфинов, тела которых обнаружили недалеко от места, где разлилось топливо.

Об этом сообщает Reuters. Один из протестующих держит транспарант с надписью Our lives matter («Наши жизни имеют значение») и с изображением покрытого нефтью дельфина. Другие несут плакаты с призывом к отставке правительства.

Мы не доверяем правительству и той отфильтрованной информации, которой они нас пичкают, относительно реакции на разлив нефти, — сказал агентству 33-летний учёный Фабиола Монти, участвующий в акции.

Правительство островного государства заявило, что дельфинам сделают вскрытие, а для расследования причин разлива создадут комиссию. Параллельно ведутся два расследования: полицией и судоходным министерством.

К настоящему времени ветеринары исследовали только два трупа дельфинов, предварительные результаты указывают на физические повреждения, но следов нефти в организмах морских млекопитающих не обнаружено. Результаты аутопсии ещё 25 дельфинов ожидаются в ближайшее время. Местная организация Eco-Sud, занимающаяся проблемами охраны окружающей среды, призвала к тому, чтобы представители гражданского общества присутствовали при вскрытии, группа также настаивает, чтобы альтернативное мнение представили независимые специалисты.

Как писал NEWS.ru, японское судно Wakashio село на мель у берегов Маврикия 25 июля, а 15 августа оно раскололось надвое. Корабль перевозил четыре тысячи тонн нефтепродуктов.