Германия начала закупки газа в обход России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин начал закупки газа в обход России, но ещё продолжает получать российское топливо. По его словам, несмотря на это в ФРГ могут возникнуть трудности. Он также уточнил, что немецкое правительство продолжает получать от России газ, нефть и уголь, сообщает РИА Новости.

Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели эти санкции, но одновременно очень рано подготовились к ситуации. Могут также возникнуть трудности, — поделился Шольц.

Он добавил, что считает помощь, оказанную Украине, своевременной и правильной. По мнению канцлера, решение отказать Украине и Грузии во вступлении в НАТО было правильным. Он добавил, что этот вопрос не стоял и до сих пор не стоит на повестке.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее осудил западных партнёров за отказ передать Украине боевые самолёты. Он призвал Запад немедленно принять решение по этому вопросу. По его словам, дети в Харькове, Херсоне и Мариуполе якобы сидят по подвалам, пока российская авиация наносит авиаудары.

Он также отметил, что у России в настоящее время превосходство в украинском воздушном пространстве. Многие подписчики поддержали главу МИД Украины и заявили, что их страны должны помочь Киеву. При этом нашлись пользователи, которые уточнили, что Запад не может передать Киеву боевые самолёты, так как на переобучение украинских пилотов уйдёт очень много времени.