Генсек ООН: вспышка COVID-19 выходит из-под контроля

Коронавирус является угрозой номер один для глобальной безопасности, а его вспышка начала выходить из под контроля. Об этом заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерриш.
COVID-19 — это кризис, не похожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую. Между тем вспышка выходит из-под контроля. Вирус — это угроза номер один глобальной безопасности в современном мире, — отметил он.
Гутерриш пояснил, что скоро человечество перейдёт отметку в 1 миллион погибших от коронавируса. Многие, продолжил он, надеются на вакцину, но панацеи от пандемии нет, а вакцина сама по себе кризис не устранит.
Генсек ООН призвал мировое сообщество расширить применение новых и уже существующих инструментов для лечения и обеспечить всем необходимым для спасения жизней с расчётом на ближайшие 12 месяцев.
Вакцину следует рассматривать как глобальное общественное благо, потому что COVID-19 не знает границ. Нам нужна вакцина, доступная по цене и доступная всем — вакцина для людей, — цитирует Гутерриша РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. К 16 сентября число заболевших увеличилось на 278 121. Это на 4328 человек больше, чем накануне. Вылечились от опасного заболевание 258 075, что в общей сложности 21 557 137 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 погибли 6250 пациентов. Таким образом, за весь период пандемии, коронавирус унёс жизни 939 674 человек.
Как писал NEWS.ru ранее, жизни участников испытаний вакцины «Спутник V» оценили в 2 млн рублей.