Генсек ООН: вспышка COVID-19 выходит из-под контроля

https://static.news.ru/photo/e5f23ba4-f83a-11ea-bba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

Коронавирус является угрозой номер один для глобальной безопасности, а его вспышка начала выходить из под контроля. Об этом заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерриш.

COVID-19 — это кризис, не похожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую. Между тем вспышка выходит из-под контроля. Вирус — это угроза номер один глобальной безопасности в современном мире, — отметил он.

Гутерриш пояснил, что скоро человечество перейдёт отметку в 1 миллион погибших от коронавируса. Многие, продолжил он, надеются на вакцину, но панацеи от пандемии нет, а вакцина сама по себе кризис не устранит.

Генсек ООН призвал мировое сообщество расширить применение новых и уже существующих инструментов для лечения и обеспечить всем необходимым для спасения жизней с расчётом на ближайшие 12 месяцев.

Вакцину следует рассматривать как глобальное общественное благо, потому что COVID-19 не знает границ. Нам нужна вакцина, доступная по цене и доступная всем — вакцина для людей, — цитирует Гутерриша РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. К 16 сентября число заболевших увеличилось на 278 121. Это на 4328 человек больше, чем накануне. Вылечились от опасного заболевание 258 075, что в общей сложности 21 557 137 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 погибли 6250 пациентов. Таким образом, за весь период пандемии, коронавирус унёс жизни 939 674 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, жизни участников испытаний вакцины «Спутник V» оценили в 2 млн рублей.