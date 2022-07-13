Генсек ООН назвал «зерновую встречу» в Стамбуле «лучом надежды» Генсек ООН Гутерриш назвал «зерновую встречу» в Стамбуле «лучом надежды»

Фото: Пресс-служба Минобороны Турции/РИА Новости

Участники четырехсторонних переговоров по зерну в Стамбуле. В переговорах принимают участие военные делегации России, Украины, Турции и ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал критически важным шагом вперед переговоры по «зерновому вопросу», которые прошли 13 июля в Стамбуле между представителями России, Турции, Украины и ООН передает РИА Новости. В организации надеются, что стороны придут к официальной договоренности по экспорту зерна уже на следующей неделе.

Мы видим критически важный шаг вперед для обеспечения безопасного экспорта украинского продовольствия через Черное море. В мире, который погрузился во мрак глобального кризиса сегодня появился луч надежды, — отметил генсек.

В ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле делегации договорились создать координационный центр по вопросам вывоза зерна с Украины, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Он отметил, что на следующей неделе Москва и Киев вновь встретятся в Стамбуле для обсуждения «зернового вопроса».

Российская делегация предложила на переговорах в Стамбуле решение по безопасному вывозу зерна из портов Черного моря, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, не указывая конкретных мер. Он добавил, что участие во встрече принимают представители российского военного ведомства.