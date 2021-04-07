Генерал СБУ заявил об опасности потери Украиной ряда областей из-за НАТО

https://static.news.ru/photo/688208f0-9823-11eb-8a4d-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Вмешательство НАТО в конфликт в Донбассе может привести к потере контроля Киева над несколькими областями страны. Об этом заявил экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.

Он предупредил, что территориальные потери возможны в случае участия в конфликте России и последующем отступлении войск НАТО.

Будет хуже, если мы, например, заведём НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: «Извините, мы отступаем». И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области, — отметил генерал в эфире телеканала «Наш».

Офицер добавил, что Украина не может выиграть войну без участия НАТО, однако Североатлантический альянс вряд ли станет воевать на стороне Киева. При этом Вовк считает, что перспективы Украины стать членом Альянса минимальные.

Сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса. И мы говорим, что мы должны идти в НАТО. <...> Никто нас не возьмёт в НАТО, никто нас не будет защищать в такой ситуации в стране, когда у нас нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населённых пунктов, — подчеркнул генерал-майор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев окончательно потеряет Донбасс, если откажется от выполнения условий Минских соглашений. Такое мнение высказал генерал-майор Василий Вовк. По его мнению, Россия «всё сделает красиво», не прибегая к участию «зелёных человечков». В итоге всё будет сделано от имени и волею жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.