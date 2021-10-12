Газ из хранилищ Европы стали выкачивать так же быстро, как закачивают

Согласно данным института Gas Infrastructure Europe, отбор газа из подземных хранилищ в Европе в начале недели приблизился к объёмам закачки. Об этом пишет ТАСС. По состоянию на 11 октября запасы газа в ПХГ Европы пополнились на 1160 ГВт/ч, а отбор резко вырос до 970 ГВт/ч.

Обща наполненность европейских подземных хранилищ выросла всего на 0,02% до 78,09%. При этом цена на газ по итогам торгов на лондонской бирже ICE во вторник составила $1040 за одну тысячу кубометров.

Ранее из-за нехватки природного газа Молдавия попросила Евросоюз о чрезвычайных поставках. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на двух человек, знакомых с ходом переговоров. Известно, что поставки могут быть осуществлены через Румынию.

При этом автор статьи отмечает, что официальный Бухарест обеспокоен тем, что запасы газа в Европе находятся на низком уровне. Молдавские власти готовы пойти на экстренные меры из-за того, что поставки энергоресурса из России упали на треть.

Цена за тысячу кубометров составляет 790 долларов, что в пять раз больше, чем в прошлом году. Бывший президент страны Игорь Додон считает, что весь переговорный процесс — это популизм. По мнению политика, Кишинёв будет покупать тот же российский газ, только дороже.