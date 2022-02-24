ФСБ: 46 украинских пограничников перешли на российскую сторону
Антон Соловьев
Антон Соловьев
17:05, 24 февраля 2022
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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46 пограничников Украины перешли на российскую сторону под Брянском и в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра общественных связей ФСБ России. Представители спецслужбы ранее заявили, что украинские пограничники массово покидали места своей дислокации на границе с Россией и не оказывали сопротивления после начала российской военной операции.
26 военнослужащих Госпогранслужбы (ГПС) Украины отказались проходить дальнейшую службу в стране и явились в пункт пропуска «Троебортное» погрануправления по Брянской области. Кроме того, ещё 16 украинцев прибыли в пункт пропуска «Джанкой» в Республике Крым, — отметили в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.
При этом глава государства отметил, что речи об оккупации соседней страны не идёт.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что спецоперация будет завершена по достижении поставленных целей.