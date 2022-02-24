ФСБ: 46 украинских пограничников перешли на российскую сторону

46 пограничников Украины перешли на российскую сторону под Брянском и в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра общественных связей ФСБ России. Представители спецслужбы ранее заявили, что украинские пограничники массово покидали места своей дислокации на границе с Россией и не оказывали сопротивления после начала российской военной операции.

26 военнослужащих Госпогранслужбы (ГПС) Украины отказались проходить дальнейшую службу в стране и явились в пункт пропуска «Троебортное» погрануправления по Брянской области. Кроме того, ещё 16 украинцев прибыли в пункт пропуска «Джанкой» в Республике Крым, — отметили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

При этом глава государства отметил, что речи об оккупации соседней страны не идёт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что спецоперация будет завершена по достижении поставленных целей.