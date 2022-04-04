ФРГ анонсировала высылку «значительного числа» российских дипломатов

Решение о высылке из Германии сотрудников российских дипломатических представительств, которые якобы могут работать на спецслужбы РФ, будет принято уже на этой неделе, утверждает газета Bild со ссылкой на собственные источники. По данным издания, могут быть высланы до 100 человек.

Канцлер Олаф Шольц пока дал поручение изучить вопрос, — говорится в материале газеты.

Ранее сообщалось, что Берлин подозревает «значительную часть» сотрудников российского посольства в Германии в шпионаже, тогда как страны «Большой семёрки» готовят «пакет решений», который может включать в себя отзыв аккредитаций у сотрудников российского посольства. Тогда стало известно, что процедура может затронуть около 20 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» Россию. По её словам, некоторые страны даже не отрицали этого, говоря о политической составляющей этих действий. Она уточнила, что российские посольства «были обескровлены» для того, чтобы не дать возможность в том числе и отражать информационно-политические атаки со стороны других государств.