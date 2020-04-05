Француз на карантине пошёл за сигаретами в Испанию и заблудился в горах

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Житель французского Перпиньяна во время карантина отправился пешком через Пиренеи в Испанию, чтобы купить там сигареты. В итоге он заблудился, упал в горный поток, запутался в кустах ежевики и вызвал помощь.

Об этом сообщает RTBF. Чтобы спасти курильщика, власти задействовали вертолёт. Мужчину нашли «истощённым и дрожащим от холода» недалеко от границы, рассказали в полиции. Теперь он заплатит штраф в 135 евро за нарушение условий карантина.

Жители приграничных районов Франции часто покупают сигареты в Испании, поскольку там они стоят дешевле.

Во Франции сейчас выявлено более 90 тысяч заболевших, скончалось 7,5 тысяч человек. Пятая республика посажена на жёсткий карантин с середины марта. До этого французам рекомендовалось не выходить на улицу без особой надобности, в стране закрыли рестораны и досуговые учреждения, отменили все публичные мероприятия. Однако жители указания властей соблюдали плохо и всё равно гуляли. После чего с обращением к нации выступил президент Эммануэль Макрон, введя строгие меры изоляции для всех. За соблюдением правил следит полиция.

11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,2 млн человек, от болезни скончались более 65 тысяч, более 252 тысяч выздоровели. Хуже всего дела обстоят в США — там более 312 тысяч заболевших, причём значительная часть из них живёт в Нью-Йорке. В Европе в самой тяжёлой ситуации оказались Испания (более 130 тысяч заражённых) и Италия (более 124 тысяч).

Ранее NEWS.ru рассказывал о туристе в Евпатории, который собирался прожить в палатке на берегу Чёрного моря до конца режима самоизоляции. Его нашли полицейские и оштрафовали за нарушение карантинных мер.