Франция в знак протеста отказалась отмечать с США юбилей морской битвы

Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы. Это было сделано в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, которая заключила альтернативную сделку с американцами. Об этом сообщает издание The New York Times.

Ранее предполагалось, что торжества по случаю 240-й годовщины Чесапикского сражения, в котором Франция сошлась со флотом Великобритании, придя на помощь созданным на тот момент Соединённым Штатам, пройдут в пятницу, 17 сентября, в посольстве Франции в Вашингтоне, а также на борту французского фрегата в Балтиморе. Однако в результате прибывший в США высокопоставленный представитель ВМС Франции заявил о досрочном возвращении в Париж.

Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки, — сообщает издание.

Накануне стало известно, что США, Австралия и Великобритания создали новое партнёрство в сфере обороны и безопасности AUKUS. Первой инициативой партнёрства станет создание для ВМС Австралии флота атомных субмарин. При этом страна отказалась от контракта с Францией на приобретение неатомных подводных лодок на сумму $66 млрд.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал такой шаг со стороны Австралии «ударом в спину» и обвинил бывших партнёров в подрыве доверия.