https://static.news.ru/photo/d8f30040-337e-11ea-a1ca-fa163e074e61_660.jpg Жан-Ив Ле Дриан Фото: Str/Xinhua/Global Look Press

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французские эксперты готовы помочь в расследовании крушения Boeing «Международных украинских авиалиний» (МАУ) в Тегеране.

Если к нам обратятся, мы можем предоставить помощь. Самое главное, чтобы по этой теме была выяснена правда и как можно скорее, — сказал глава ведомства в эфире радио RTL.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел аварию рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту было 176 человек. Это граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Авиаперевозчик заявил, что лайнер был под управлением опытных пилотов. Судно вышло с завода в 2016 году, а последнее техническое обслуживание прошло 6 января.

Глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас украинские специалисты рассматривают семь версий причин крушения самолёта. Часть из них не разглашается. Общественности, как писал NEWS.ru, были заявлены три: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Канады, Великобритании и США поделиться данными разведки о крушении самолёта.