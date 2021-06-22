Фотограф рассказал о жутких моментах войны в Донбассе

Война — это миксер, который переминает судьбы. Подобное мнение высказал военный фотограф Виктор Антонюк, рассказывая о жутких событиях в Донбассе. Его слова приводят «Народные Новости».

Фотограф сообщил, что во время каждой командировки и каждого выхода на передовую попадал под обстрелы снайперов и артиллерии. По мнению Антонюка, война — это самое страшное, что может быть. При нём не погибали бойцы, но фотограф был свидетелем их похорон.

Антонюк рассказал, как однажды делал репортаж про женщину, которая жила прямо на передовой в гараже. В какой-то момент она заплакала и попросила больше не снимать.

После чего женщина рассказала, что раньше была главным бухгалтером, у нее был свой бизнес. А сейчас она живет в гараже никому не нужная. Я посмотрел в ее глаза, и мне сразу стало страшно. Вот это и есть война, которая просто взяла и смяла человеческую судьбу, — рассказал Антонюк.

Он подчеркнул, что сейчас жители Донбасса больше всего хотят мира.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее четыре военнослужащих самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) погибли в результате обстрелов под Донецком со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), ещё пятеро получили ранения.