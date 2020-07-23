ФБР уличило консульство КНР в укрывательстве китайского биолога-шпиона

https://static.news.ru/photo/e13789b4-cd08-11ea-add2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

ФБР уличило консульство Китая в Сан-Франциско в укрывательстве китайского ученого-биолога, которая, как считается, оказалась связанной с армией КНР. Но работавшая в Калифорнийском университете в Дейвисе Тан Хуань скрыла это обстоятельство при получении визы. В Соединённых Штатах она якобы занималась похожей на воровство данных деятельностью, а теперь скрывается на территории дипмиссии.

По версии Федерального бюро расследований, подозреваемый биолог работала в Военно-медицинском университете ВВС Китая и на момент получения визы всё ещё числилась на службе. Её вычислили, обнаружив в Интернете снимки женщины в военной форме. 20 июня Тан Хуань была на допросе в ФБР. Учёный заявила, что с армией никак не связана, а форму вынуждена носить как сотрудник университета, где она работала.

Однако, как отмечает CNN, в ходе обыска по месту жительства Тан агентам ФБР якобы удалось найти ряд улик, доказывающих связь женщины с китайскими военными.

26 июня китаянке заочно предъявили обвинение по факту мошенничества при получении визы. Как считают следователи, в настоящее время учёная находится на территории консульства КНР в Сан-Франциско, где она попросила убежище.

Согласно оценкам ФБР, в какой-то момент после обыска и допроса 20 июня Тан Цзюань направилась в китайское консульство в Сан-Франциско, где, по оценкам ФБР, и остаётся, — говорится в заявлении прокуратуры США, представленном в суде, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на документы суда.

Прокуратура полагает, что «как показывает дело Тан Хуань, китайское консульство в Сан-Франциско, предположительно, предлагает убежище представителям Народно-освободительной армии Китая, которые стремятся уйти от преследования в США».

Прокуроры, занимающиеся делом, пояснили CNN, что это не единичный случай. Китайские военные направляют в США учёных якобы для проведения научной работы. Настоящей же их целью является кража информации, представляющей ценность для Народно-освободительной армии Китая (официальное название ВВС КНР).

На данный момент, отметили прокуроры, они располагают доказательствами как минимум по одному факту хищения или копирования информации из американских учреждений китайскими учёными. Кроме того, в власти США считают, что китайские власти координируют деятельность научных сотрудников из КНР в США и оказывают им всяческое содействие по возвращению на родину после того, как в начале июня в аэропорту Лос-Анджелеса был задержан ученый Ван Синь — его также обвинили в мошенничестве с визой.

Ранее Соединённые Штаты потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона. Консульство в Хьюстоне — одно из шести дипломатических представительств КНР в США. Ещё пять расположены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, писал NEWS.ru ранее.

В китайском МИД подтвердили сведения о требованиях со стороны США. В КНР это назвали политической провокацией, нарушением международного права и консульского договора между странами.