ФБР не нашло доказательств централизованного сговора в штурме Капитолия

Федеральное бюро расследований США не нашло существенных доказательств того, что за штурмом Капитолия стоит централизованный сговор ультраправых групп или сторонников экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщили в Reuters.

Не было никакой большой схемы штурма Капитолия и захвата заложников, — заявил источник.

Он рассказал, что несмотря на намерения ультраправых ворваться в Капитолий, у них не было какого-то серьёзного плана действия. Лишь в 5% можно оценить вероятность того, что идёт речь о каких-либо организованных группировках. 90–95% можно отдать против этого утверждения.

По сообщению правоохранительных органов, прокуроры не планируют выдвигать обвинения против отдельного лица или группы в централизованной организации штурма.

Ранее сообщалось, что белый мужчина в возрасте 40–50 лет приехал на чёрном пикапе к зданию конгресса и сообщил, что у него в машине находится бомба. В руках он держал нечто, похожее на детонатор. Полиция оцепила район, с подозреваемым провели переговоры, после чего он сдался.