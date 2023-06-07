F-16 достанут до Урала. Что делать России? Киев все еще рассчитывает получить истребители

Фото: tk2/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина не теряет надежды на поставки истребителей F-16. И даже не подозревает, какой для нее может таиться подвох.

Истребитель истребителю рознь

Столь желаемые Киевом самолеты выпускаются еще с начала восьмидесятых годов. Тогда они смотрелись прорывной авиационной моделью. И даже порождали в специальных военных журналах дискуссию о том, что вскоре, возможно, пилоты не смогут уже полностью контролировать и управлять действиями столь сложных аппаратов. Функции будут передаваться бортовым компьютерам. Но прошли не годы, десятилетия, и самолет этот неоднократно модернизировался. Нынешние его модели кардинально отличаются от модификаций десятилетней давности.

А потому большой вопрос заключается еще и в том, какого поколения F-16 получат украинские пилоты, ныне в ускоренном порядке обучающиеся в разных натовских странах. Впрочем, немаловажно еще и понять, для каких конкретно целей эти истребители могут быть использованы. Против каких наших сил и территорий. Ведь по своим ТТХ они явно уступают, например, нашим Су-35, а потому вряд ли будут эффективны просто в ходе воздушных боев. Плюс в натовских штабах уже оценили эффективность наших систем ПВО и ПРО.

К тому же из украинских пилотов, привыкших к МиГам, вряд ли можно в ускоренном темпе воспитать асов для американских истребителей. Тогда зачем F-16, если абстрагироваться от намерения НАТО постоянно демонстрировать свою готовность воевать до последнего украинца?

Платформа для Storm Shadow

После первых попыток ударов по нашим тыловым городам стало ясно, что натовские умельцы приспособили какие-то наши старые советские самолеты для запуска британских ракет большого радиуса действия. Тут и министр обороны киевского режима Резников не выдержал и опубликовал снимок, на котором британский «Шторм» крепился к еще советскому бомбардировщику Су-24.

Собственно, постепенно становится ясно, для чего американские самолеты нужны компании Зеленского, цель которого — раздуть «мировой пожар». Или, как минимум, втянуть в свою авантюру как можно больше стран. Вот и «мозговая» американская корпорация RAND подтвердила, что новые истребители нужны Украине исключительно в качестве летающих платформ для запуска ракет «воздух-земля».

Это позволило бы украинцам расширить зону поражения с использованием западных ракет. А то ведь признают в натовских штабах, что адаптация ракеты AGM-88 к нашим МиГам была «лишь частично успешной». Грубо говоря, не срослись два организма.

Фото: Frederic Lert / MBDA

Между тем радиус боевого действия F-16 составляет примерно 1760 км. И если прибавить к этой дистанции еще и радиус поражения британских ракет Storm Shadow или немецких Taurus (порядка 500 км), то легко прикинуть, до каких наших городов смогут дотянуться «щупальцы Зеленского». Ведь разговоры западных политиков о том, что Украина не должна использовать западное оружие для атак против «исторической российской территории», уходят в прошлое.

Все маски сняты

Еще недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг уверял западное общественное мнение в том, что страны Альянса не являются стороной украинского конфликта, поскольку там нет ни натовских войск, ни самолетов. На деле же самолеты не просто могут появиться, но и получить в качестве аэродромов взлетно-посадочные полосы в Польше и Румынии.

Но предупрежден — значит спасен. Ясно, что наша противовоздушная оборона будет во все большей степени оснащаться системами, обеспечивающими ее эшелонированность. И если Дмитрий Медведев уже объявил английских политиков нашими законными целями, то что говорить о натовских аэродромах, откуда смогут взлетать «смертоносные платформы».