Европа не потянула «бремя белого человека». Но страдать будут не европейцы

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Пока Израиль готовится окончательно решить палестинский вопрос путем наземной операции, а боевики ХАМАС готовят очередные ракеты к запуску по жилым кварталам — хотелось бы обратиться к глубинным мотивам этого конфликта, да и большинства других.

У нас и у американцев есть одна общая черта — подшучивание над снобизмом Европы. То внезапно на волне угара от начала века в трудах одного европейца «Бог умер», ибо не нужен более человеку, и тут бац — Первая мировая с ее «гуманной» окопной войной, газовыми атаками и пехотой на пулеметы. Зализались, окрепли, вновь поверили в себя, «привезли мир», и тут бац — Вторая мировая с ее миллионами жертв, газовыми камерами, сожженными деревнями и прочими ужасами Европы.

После войны европейцу пришлось тяжело, ведь величественные города родины пришлось восстанавливать исключительно при помощи «дикарей» — СССР и США. Да и роль маяка нравственности и судьи в послевоенном мире тоже отошла этим двум гигантам.

И надо сказать, справлялись они неплохо. По крайней мере, в двухполярном мире не было открытых конфликтов в самой Европе. А вот только Союзу поплохело, только Европе представился шанс в виде разгорающегося югославского конфликта — она тут же назначила виноватых и правых. Что само собой привело к затяжному конфликту, зверствам, разрушениям объектов культуры и религии, натуральными попытками геноцида, миллионам беженцев, развалу государства и созданию зоны нестабильности. Вишенкой на торте стали гуманитарные бомбардировки Белграда. И нет, я не хочу сказать, что сербы были милые и пушистые, а их назначили мясниками. Вовсе нет. Суть просто в том, что вина сербов ничуть не больше и не меньше, чем остальных участников конфликта.

Итого — «Цветущий сад» не смог ни остановить резню, ни сохранить государство, и в конечном итоге всё это рано или поздно повторится.

То же самое сейчас мы наблюдаем и на Ближнем Востоке. Израиль и ХАМАС сцепились в совершенно бесчеловечной войне, где целью обеих сторон — кровавый террор. И я не могу обвинять Израиль — они в состоянии коллективного аффекта после жуткой атаки на них. Вспомните, что вы желали террористам и их родственникам после Беслана — вряд ли что-то нежестокое. Можно обвинять ХАМАС, в конце концов это террористы. Но и они не причина конфликта, а его следствие.

И вот тут должен был бы вмешаться величественный европеец, который озарит всех нас — дикарей грешных — светом своего гуманизма, остудит пыл горячих голов, усадит стороны за стол переговоров, предварительно разоружив, и приведет-таки всё к метафизическому, глубинному решению конфликта на уровне смыслов. Иными словами — так, чтоб не повторялось впредь.

Но всё не так. Как обычно, назначили правых и виноватых и правые правы во всем, а виноватые — с ними все средства хороши. Будут, конечно, и поставки оружия, будут и закрытые глаза на гибель мирного населения, будет всё. Не будет только реальной помощи в разрешении этого конфликта путем переговоров.

А значит, кровь продолжит литься, удобряя почву для будущих конфликтов, а заодно подпитывая рост цен на акции американских производителей оружия. Но это так, совпадение.

С момента открытия Нового Света у европейцев появился гонор, они вдруг встретили тех, кого могут одновременно называть дикарями/нелюдьми и не бояться, что эти нелюди/дикари вдруг окажутся на конях и с оружием у стен столиц. И это довольно быстро привело к геноциду. Вообще, история Европы богата этническими чистками (чаще всего на других континентах) — то индейцев, то индусов, то жителей Конго, а то и евреев.

И каждый раз после таких рек крови заводилась шарманка про Золотой век Европы, расцвет гуманизма, эпоху Возрождения и то самое бремя белого человека. Бремя, которое Европа номинально на себя регулярно взваливает и которое регулярно же не тянет. Но страдают от этого всё равно не европейцы, они-то как раз оказываются в шоколаде — получают дешевую рабочую силу из числа беженцев (раньше хотя бы не лицемерили и сразу их в виде рабов завозили), и ресурсы погрузившихся в хаос государств.

Вывод тут один. Нравится вам Путин или нет, но он был прав в том, что западная модель миропорядка себя исчерпала. Она не ведет к миру, она ведет только к большей крови и обнищанию всех стран, которым не повезло быть Западной Европой и США.

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