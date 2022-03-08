Еврокомиссар сообщил о намерении ЕК присоединить Украину к энергосети ЕС

Еврокомиссия намерена присоединить Украину к энергосети ЕС в ближайшее время. Точные сроки пока не раскрываются. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.

Еврокомиссия сделает все, чтобы в кратчайшие сроки присоединить Украину к энергосистеме ЕС, чтобы свет в этой стране продолжал гореть, — сказал он.

7 марта представители стран — членов Евросоюза открыли длительную процедуру рассмотрения заявок, посланных Украиной, Грузией и Молдавией, на вступление в ЕС. AFP, ссылаясь на европейских дипломатов, отмечало, что упомянутые страны спешно подали заявления после начала спецоперации России на Украине.

Министр экономики Германии Роберт Хабек в ходе пресс-конференции во вторник призвал приложить максимум национальных усилий по продвижению энергетической безопасности страны и таким образом укрепить архитектуру всей европейской экономической безопасности. По его словам, диверсификация источников энергии приведёт к тому, что Германия будет меньше зависеть от цен на энергоресурсы, «контролируемых вне страны».

Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал жителей страны постараться снизить расходы энергии. По словам главы ведомства, рост стоимости горючего в итоге может привести к росту цен на продовольствие. Он также отметил, что введение антироссийских санкций со стороны Евросоюза может обернуться полным прекращением поставок газа со стороны России, что серьёзно ударит по европейской экономике.