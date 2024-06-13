Евгений Пригожин жив? Что за видео «с ним» появилось из Африки

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

В Сети распространилось видео из Африки, где во время церемонии возложения цветов в память об экс-командире ЧВК «Вагнер» в кадре появляется человек, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина. Жив ли он, что известно о видео, какие последние новости о Пригожине и Дмитрии Уткине?

Кто видел «Пригожина» в Африке

В Африке во время возложения цветов в память о Дмитрии Уткине (позывной Вагнер) заметили человека, напоминающего Евгения Пригожина, — одетого в серые брюки и рубашку мужчину. Возложение цветов проходило на памятном мероприятии в честь Уткина в Банги, возле памятника защитникам Центральноафриканской Республики. Сложно определить, кто действительно находится на видео, однако ряд источников отмечает, что на кадрах появляется явно не сам бизнесмен и не экс-командующий российской группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин, с которым однажды спутали погибшего бизнесмена.

«Это один из представителей России в Банги, который с коллегами присутствует на всех российско-африканских мероприятиях», — говорится в сообщении паблика «Оркестранты войны» в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Уткин — командир ЧВК «Вагнер». 11 июня ему могло исполниться 54 года. Вероятно, памятное мероприятие в Банги было связано с этой датой.

Что известно о запрете песни Вики Цыгановой «Вагнер»

11 июня в интервью Regnum Цыганова призналась, что на песню наложен негласный запрет.

«Например, я стою, День Победы в Липецке… И они просто кричат: „Вагнера!“ И это — глас народа, глас божий. Почему [нет], если люди хотят помнить своих павших, своих героев. Я пою. И все спокойно происходит, хотя чиновники боятся этого», — рассказала артистка.

В разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Шолохов выразил мнение, что чиновники, которые запрещают певице Цыгановой исполнять на мероприятиях ее песню «Вагнер», излишне перестраховываются.

«Я думаю, это чисто перестраховка на уровне исполнительной власти, потому что законодательно никаких ограничений здесь нет. Если бы это был призыв к терроризму, порнография и тому подобное, то на законных основаниях можно запретить такое исполнение. Это перестраховка на местах, в таких случаях надо разбираться конкретно», — считает Шолохов.

Депутат напомнил, что ни ЧВК «Вагнер», ни бизнесмен Евгений Пригожин, который был с ней связан, не были признаны иноагентами, экстремистами или террористами и другими лицами, которые «уголовно преследуются» в России. Шолохов отметил, что морально-этическая составляющая в данном случае — это «тонкая материя, где мы можем уйти в любые рассуждения». Он также обратил внимание, что в песне «Вагнер» не содержится информации о попытке мятежа Пригожина. По мнению Шолохова, именно это событие спровоцировало негативное отношение к бизнесмену в обществе РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вика Цыганова

Что известно о холдинге соратников Пригожина

Экс-сотрудники медиагруппы «Патриот», принадлежавшей погибшему в авиакатастрофе бизнесмену Евгению Пригожину, намерены создать в России медиахолдинг «Рустрибуна», сообщила в разговоре с NEWS.ru глава и основатель структуры медиаменеджер Ксения Кацман. По ее словам, он объединит под своей эгидой десятки военных СМИ страны.

«В ближайшее время я планирую анонсировать новый медиахолдинг, под эгидой которого будут объединены десятки военных СМИ», — заявила Кацман, которая входила в информационный пул бизнесмена.

Ранее она рассказала, что его сотрудников называли «информационными бойцами» ЧВК «Вагнер». По ее словам, они работали «как настоящая медиаармия» — без выходных, отпусков и праздников, оставаясь на связи 24 часа в сутки.

Также она рассказала NEWS.ru, какая обстановка была в холдинге Пригожина в день мятежа.

«23 июня прошлого года уже около 21:00 я получила сообщение от коллег: „Разминаем пальчики“. Признаюсь, было тревожно. Это чувствовалось даже без обсуждений. Мы работали над информационным поводом как в последний раз. И действительно не знали, последние это наши публикации о ЧВК „Вагнер“ или нет», — рассказала Кацман.

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