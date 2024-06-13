Новости королевской семьи Британии 13 июня: Кейт Миддлтон вышла на связь

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принц Гарри долгие годы пытался показать свою независимость, но теперь тоскует о родине. Почему августейшая семья Великобритании спорит из-за жилплощади, вернется ли принц Гарри на родину, что со здоровьем Кейт Миддлтон и кто напал на портрет короля?

Почему принц Гарри хочет вернуться в Великобританию

Биограф королевской семьи Том Квинн заявил The Mirror, что принц Гарри не теряет надежды на возвращение домой и планирует купить недвижимость в Великобритании. По мнению эксперта, «эйфория от переезда в Америку прошла, и Гарри оглядывается назад через розовые очки». Сложив с себя обязанности члена королевской семьи, он уже не может претендовать на проживание в недвижимости, принадлежащей семейству Виндзоров, а потому хочет купить дом, «чтобы чаще видеться со старыми друзьями, которые не любят Меган Маркл».

Инсайдер In Touch Weekly уверен: принц из-за супруги оказался полностью отрезан от друзей, приятелей, родственников.

«Реальность такова, что он потерял свое место в высшем обществе Британии. Бывают дни, когда Гарри говорит, что больше не может этого терпеть — пренебрежение, холод, исходящие от дворца, как будто он больше не является частью этой семьи. Его отодвинули в конец комнаты. Есть друзья из прежней жизни, которые не разговаривают с ним из-за преданности королевской семье. Гарри чрезвычайно чувствителен к презрению людей к нему, реальному или мнимому, он стал изолированным и одиноким», — заявил источник.

Принц Сассекский, утверждает источник The Mirror, просто не понимает, насколько серьезный ущерб нанес королевской семье Великобритании своей автобиографией «Запасной». Ему следовало послушаться, когда отец прямо просил его прекратить позорить имя семьи.

«Если монарх о чём-то просит и если вы не подчинитесь, будут последствия», — констатирует Том Квинн.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри

Почему Виндзоры спорят из-за жилплощади

Автор Daily Mail Ричард Иден со ссылкой на источники, близкие к королевской семье, рассказал, почему король Карл III хочет выселить своего младшего брата принца Эндрю из особняка Роял-Лодж под Виндзором. Ранее об этом сообщило The Times, указав, что Эндрю правдами и неправдами пытается оставить жилплощадь за собой.

Иден задается вопросом: почему монарх решил выселить своего брата с королевской жилплощади, хотя до этого принца Эндрю с бывшей женой 20 лет никто не трогал. The Times предполагает, что Роял-Лодж могут сдать частному арендатору, однако это невозможно: об этом еще в 2005 году сообщило Национальное управление аудита.

Несколько источников, близких к герцогам Йоркским Эндрю и Саре, рассказали колумнисту Daily Mail, что настоящей причиной может быть королева-консорт Камилла, жена Карла III.

«Король серьезно болен и поэтому планирует, что произойдет после его кончины. А кто бы не стал? Он знает, что если жена переживет его, то ее статус будет несколько неопределенным. Как вдовствующая королева она будет мачехой, а не матерью короля Уильяма. А Уильям получит в наследство все имущество, в том числе Кларенс-хаус в Лондоне, где живут Карл и Камилла», — объясняет Иден, который считает, нашел причину, из-за которой король стремится выселить брата.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Эндрю

Что известно о здоровье Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская, которая страдает от онкологического заболевания, впервые за долгое время обратилась к своим подданным. Она выступила в письменной форме, обращаясь к Ирландскому королевскому полку, начальником которого она считается по традиции.

Принцесса Кейт извинилась за то, что не была на репетиции парада в честь официального дня рождения короля.

Биограф королевской семьи Кэти Николл рассказала The Sun, что Кейт Миддлтон столкнулась с осложнениями на первом этапе химиотерапии в процессе борьбы с раком.

Кто напал на портрет короля, при чем тут Уоллес и Громит

Первый парадный портрет короля Карла III, который шокировал публику необычной цветовой гаммой, подвергся нападению.

Портрет был выставлен для публики в галерее Филипа Моулда в Лондоне. Двое борцов за права животных из группировки «Восстание животных» за несколько секунд поменяли Карлу на картине лицо на Уоллеса, персонажа из серии пластилиновых мультфильмов «Уоллес и Громит» — простодушного фермера-изобретателя. Рядом они наклеили облачко с текстом, как в комиксах: «Никакого сыра, Громит! Ты только посмотри на жестокость, которая твориться на сертифицированных RSPCA фермах!»

Фото: royal.uk Официальный портрет Карла III

Портрет, защищенный стеклом, не пострадал. Активисты Дэниел Джунипер и Бен Томас оставались там, пока их не выставили сотрудники галереи, а после находились рядом на улице. Полиция так и не появилась, отмечает Daily Mail.

RSPCA — это Королевское общество по борьбе с жестокостью в отношении животных. Организация контролирует соблюдение стандартов обращения с животными на фермах в Великобритании. Активисты из «Восстания животных» обвиняют RSPCA в многочисленных злоупотреблениях и призывают короля открыто выступить против жестокости на промышленных фермах.

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