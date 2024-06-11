Королевская семья Британии: последние новости, Карл III угрожает Гарри

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III

Король Великобритании Карл III боится разорвать связи с принцем Гарри, но пригрозил ему последствиями в случае разглашения секретов Букингемского дворца. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 11 июня, что с Кейт Миддлтон?

Почему Карл III пригрозил принцу Гарри

Король Карл III попросил принца Гарри перестать разглашать секреты королевской семьи, сообщил в интервью Daily Mirror королевский биограф Том Куинн. По его словам, монарх пригрозил младшему наследнику последствиями в случае, если тот его ослушается.

«Отец напрямую попросил Гарри не говорить и не писать ничего о семье или его брате, что могло бы вызвать проблемы, и пригрозил последствиями. И все знают, что когда монарх просит тебя сделать что-то и ты не подчинишься, то будут последствия», — сказал Куинн.

Королевский биограф считает, что последние несколько лет Гарри жаловался на обращение со стороны семьи с целью получить извинения родных и не осознавал, что ухудшает свое положение.

«У него была только одна цель — получить извинения и увидеть, как его отец и брат загладили свою вину. Гарри просто не понимает, что жалобы наедине могут сработать, а публичные жалобы только усугубляют ситуацию, а в случае Гарри это означает, что все больше и больше связей с его прошлым разрывается», — добавил Том Куинн.

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press Принц Гарри

Почему Карл III боится разорвать связи с Гарри

Карл III охвачен «великой печалью» из-за натянутых отношений с принцем Гарри и, как следствие, невозможности видеться со своими внуками — Арчи и Лилибет, заявила The Mirror королевский эксперт Ингрид Сьюард. По ее словам, именно дети герцогов Сассекских являются причиной, по которой монарх никогда не разорвет связей со своим младшим сыном.

«Семья всегда была важна для короля. Он помнит свое скомканное детство, поскольку его родители всегда были заняты, выполняя свой государственный долг. Ему будет очень жаль, если он больше не увидит Арчи и Лилибет», — отметила Сьюард.

Королевский эксперт уточнила, что у Карла III нет времени ждать, когда отношения внутри семьи наладятся.

«Вот почему он никогда не разорвет связи с Гарри. Он не хочет общаться по видеосвязи с детьми своего сына. Он хочет знать их лично и участвовать в их жизни, пока они еще достаточно малы. Он знает, что он не будет существовать вечно», — объяснила Ингрид Сьюард.

Что известно о состоянии Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон сконцентрировала все внимание на лечении после того, как у нее диагностировали рак, сообщает издание Life & Style. Инсайдер из близкого окружения королевской семьи рассказал, что принцесса огородила себя от обязанностей, которые могут негативно сказаться на ее выздоровлении. Все свободное от терапии время она проводит с семьей.

«Она просто очень сосредоточена на восстановлении. Принц Уильям волнуется, но она успокаивает его, утверждая, что все будет хорошо. Она даже шутит о том, сколько денег экономит на своем гардеробе, пропуская королевские мероприятия. Кейт чувствует себя ужасно из-за того, что дети волнуются за нее. Она попросила каждого из них выбрать что-то, что они могли бы выполнять все вместе», — заявил инсайдер.

На днях Миддлтон принесла свои извинения военнослужащим из Ирландского гвардейского полка за то, что не сможет присутствовать на репетиции церемонии выноса знамени. Принцесса выразила надежду, что в скором встретится с ними.

«Быть ​​вашим полковником остается для меня большой честью, и мне очень жаль, что я не могу принять парад на репетиции в этом году. Пожалуйста, передайте мои извинения всему полку, однако я очень надеюсь, что вскоре смогу снова представлять вас всех. Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания и пожелания удачи всем участникам», — заявила Миддлтон.

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