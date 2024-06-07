Королевская семья Великобритании, новости 7 июня: свадьба потомка Пушкина

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Свадьба герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон

В Великобритании состоялась самая ожидаемая свадьба года, самый богатый аристократ-холостяк страны женился на дочери лондонского маклера. Кто она такая, насколько он богат, есть ли новости о здоровье Кейт Миддлтон?

Что известно о свадьбе герцога Вестминстерского

7 июня 33-летний герцог Вестминстерский Хью Гровенор женился на выпускнице элитного колледжа Мальборо Оливии Хенсон.

Невеста родилась в семье биржевого маклера Руперта Хенсона. Как пишет WWD, девушка училась в престижной школе Дрэгон в Оксфорде, а затем в альма-матер Кейт Миддлтон, колледже Мальборо, после чего окончила Тринити-колледж. Сейчас Хенсон — старший менеджер по работе с клиентами компании Belazu, которая занимается производством «этичных продуктов питания».

Хенсон и Гровенор познакомились через друзей в Лондоне. Они встречались около двух лет, а в апреле 2023 года 33-летний герцог сделал предложение своей избраннице. После свадьбы Оливия Хенсон приобрела титул герцогини Вестминстерской, который ранее принадлежал ее свекрови.

В ходе церемонии бракосочетания на ней была положенная аристократкам тиара. Изначально в СМИ просочилась информация, что она наденет принадлежащую Вестминстерам тиару «Багратион» (принадлежала супруге русского полководца князя Петра Багратиона Екатерине) со шпинелью. Но Хенсон остановилась на тиаре «Листья мирта» из красного золота и серебра с бриллиантами, которую для герцогов Вестминстерских изготовил Карл Фаберже.

Насколько богат герцог Вестминстерский, как он связан с королевской семьей

Герцог Вестминстерский получил свой титул в 25 лет после смерти отца Джеральда Гровенора в 2016 году. Вместе с титулом молодой аристократ стал владельцем акций Grosvenor Group, компании, которая появилась в 1677 году и занимается недвижимостью по всему миру. Сейчас во владении Grosvenor Group 1500 земельных участков в 60 странах, а также 50% района Мейфэр в самом центре Лондона.

Состояние герцога Вестминстерского оценивается в £9,8 млрд (1,11 трлн рублей). При этом, несмотря на титул, он на самом деле не является членом королевской семьи. Как объясняет Harpers Bazaar, этот титул не дается членам августейшей фамилии.

Тем не менее Хью Гровенор отличается благородным происхождением: он прапрапраправнук Александра Пушкина, Натальи Гончаровой и российского императора Николая I, а также потомок украинского гетмана Петра Дорошенко по линии Гончаровой (Ланской), которая была прапраправнучкой гетмана. Кроме того, он крестник короля Карла III, вырос вместе с принцами Уильямом и Гарри и сам стал крестным отцом принца Арчи (первого ребенка Гарри и Меган Маркл) и принца Джорджа (первого ребенка Уильяма и Кейт Миддлтон).

Что известно о здоровье Кейт Миддлтон

6 июня в ходе мероприятий в Портсмуте по случаю 80-летия высадки в Нормандию принц Уильям заявил об улучшении самочувствия супруги. Его об этом спросил один из британских ветеранов.

«Да, ей лучше. Она была бы очень рада быть здесь сегодня», — ответил принц Уильям, не добавив никаких деталей.

Эксперт по королевской семье Кейт Николл заявила Entertainment Tonight, что принцесса «преодолела кризис». Теперь Кейт начала лучше переносить химиотерапию.

«Мне рассказали, что она выходит и занимается делами. Говорят, что она проводит время с детьми. Это действительно позитивный знак», — заявила журналистка.

Николл подчеркнула, что Миддлтон «точно вернется к исполнению обязанностей принцессы Уэльской», однако крайне маловероятно, что она появится 15 июня на церемонии выноса знамени вместе с Уильямом и Карлом III.

«Она проходит очень тяжелое лечение, которое дорого ей дается. Да, мне сказали, что кризис миновал и ей лучше, все равно пока она проходит химиотерапию, она будет уязвима для инфекций. Поэтому она не намерена рисковать и будет очень аккуратна с контактами с людьми. Монархия нуждается в ней, и поэтому надо, чтобы ей стало лучше», — объявила Николл.

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