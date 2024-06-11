В Госдуме объяснили запрет песни Цыгановой «Вагнер» в городах России Депутат Шолохов назвал перестраховкой запрет песни Цыгановой «Вагнер»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вика Цыганова

Чиновники, которые запрещают певице Вике Цыгановой исполнять на мероприятиях ее песню «Вагнер», излишне перестраховываются, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Шолохов. Он пояснил, что ничего незаконного в композиции нет, и артистка имеет полное право ее петь.

Я думаю, это чисто перебдение на уровне исполнительной власти, потому что законодательно никаких ограничений здесь нет. Если бы это был призыв к терроризму, порнографии и тому подобно, то на законных основаниях можно запретить такое исполнение. Это перестраховка на местах, и в таких случаях надо разбираться конкретно, — считает Шолохов.

Депутат напомнил, что ни ЧВК «Вагнер», ни бизнесмен Евгений Пригожин, который был с ней связан, не были признаны иноагентами, экстремистами или террористами и другими лицами, которые «уголовно преследуются» в России. По мнению депутата, в содержании песни Цыгановой нет никаких высказываний, нарушающих закон: рекламы наркотиков или призывов к нарушению территориальной целостности РФ.

Шолохов добавил, что морально-этическая составляющая в данном случае — это «такая тонкая материя, где мы можем уйти в любые рассуждения». Как он обратил внимание, в песне «Вагнер» также не содержится информации о попытке мятежа Пригожина. По мнению Шолохова, именно это событие спровоцировало негативное отношение к бизнесмену в обществе РФ.

Ранее на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия памятника Пригожину. Монумент установили еще 29 мая, но само торжественное мероприятие провели 1 июня, в день рождения бизнесмена.