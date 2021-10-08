Совбез ООН обсудит права человека в Белоруссии по инициативе Эстонии

Эстония инициировала неформальное онлайн-заседание Совбеза ООН, на котором обсудят ухудшение ситуации с правами человека в Белоруссии. По словам министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, данная проблема в этой стране усугубляется, что угрожает безопасности других государств, передаёт пресс-служба эстонского МИД.

Основным докладчиком выступит помощник Генсека ООН по вопросам прав человека и руководитель Нью-Йоркского представительства Верховного комиссара по правам человека Илзе Брандс Кехрис,

По сравнению с январём, когда мы обсуждали ситуацию со свободой СМИ в Белоруссии, ситуация в стране продолжала ухудшаться. Закрыты медиаиздания, выросло число политзаключённых. Нарушения прав человека и гибридные операции против соседних государств оказывают явное влияние на международный мир и безопасность, — сказала глава эстонского внешнеполитического ведомства.

По словам Лийметс, Эстонии как члену Совбеза ООН крайне важны события, которые влияют на ситуацию с мировой безопасностью в регионе. В связи с этим необходимо сохранить в повестке дня организации вопрос Белоруссии.

Ранее стало известно, что в отношении сотрудников белорусской компании «Тут Бай Медиа», которой принадлежал новостной портал TUT.BY, возбуждено новое уголовное дело о разжигании вражды. Перед этим у журналистов издания прошли обыски и было открыто производство об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В сентябре срок содержания под стражей фигурантов дела «Тут Бай Медиа» и связанных с ним структур продлили на два месяца.