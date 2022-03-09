Новые санкции ЕС затронут бизнесменов из РФ и рынок криптовалют

Постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали новые ограничительные меры в отношении российских руководителей и бизнесменов, а также членов их семей, сообщило французское постпредство при ЕС на своей официальной странице в Twitter. Санкции также затронут рынок криптовалют.

Одобрение новых санкций против российских руководителей и олигархов, членов их семей. Также согласованы санкции с тем, чтобы дополнить и приспособить наши меры к уже принятым санкциям. В частности, принятые меры направлены на отключение от системы SWIFT трёх белорусских банков, — говорится в сообщении.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский ранее заявил, что Москва оперативно отреагирует на санкции Запада. Он подчеркнул, что работа над ответными мерами идёт по всем направлениям и носит непубличный характер.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Российскую нефть больше не будут принимать в американских портах.

Байден также отметил, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.

Кроме того, правительство Великобритании ранее объявило о введении запрета на экспорт в Россию авиационной, космической продукции и технологий. Британским страховщикам будет запрещено предоставлять услуги российским контрагентам в указанных секторах экономики.