ЕС предрекли создание нового оборонного союза в ответ на AUKUS

Европейские страны могут создать собственный оборонный союз, отдельный от НАТО, который будет ответом на сделку США, Австралии и Великобритании по созданию трёхстороннего военного альянса (AUKUS). Об этом Lenta.ru рассказал итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

В среднесрочной перспективе отношения между Евросоюзом и AUKUS продолжат ухудшаться, а в случае достижения США и Британией военного, технологического и стратегического превосходства над ЕС могут претерпеть серьёзные изменения, — отмечает эксперт.

По мнению Грациани, если европейские государства смогут правильно воспользоваться ситуацией, то они будут пытаться достигнуть автономии в сфере обороны и, возможно, создадут свою структуру, отдельную от НАТО.

В этом случае Франция, как единственная страна в Европе с ядерным оружием, могла бы сыграть основную роль в создании европейской оборонительной структуры, — допустил политолог.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении глав трёх государств. Альянс получил название AUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».