ЕС отказался финансировать покупку газа Молдавией у «Газпрома»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не сможет компенсировать Молдавии разницу между текущей стоимостью газа и ценой, которую предлагает «Газпром». Его слова приводит ТАСС.

Решение кризиса, конечно, не придёт в виде финансирования ЕС, которое компенсирует Молдавии разницу между нынешней стоимостью газа и ценой, которую предлагает «Газпром», — сказал он.

Тем не менее Еврокомиссия уже выделила €60 млн для Кишинёва на помощь населению, которому предстоит зимой оплачивать счета за энергию. В частности, эта сумма должна пойти на защиту наиболее уязвимых граждан. Однако эти деньги не помогут решить проблему с газом в республике.

Если бы газовая проблема Молдавии могла быть решена €60 млн, это не была бы проблема. Конечно, мы знаем, эти деньги не решат проблемы, но это первый шаг, — отметил Боррель.

В октябре компания «Молдовагаз» объявила о нехватке российского газа и попросила граждан потреблять меньше топлива. В настоящее время нехватка импорта газа покрывается из запаса магистральных газопроводов республики. 22 октября парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом топлива.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна достигла определённого прогресса по поставкам газа с «Газпромом». При этом она уточнила, что страна хочет найти и других поставщиков газа для государства.