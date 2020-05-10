В США обдумывают обращение Турции к Федеральному резерву и центральным банкам страны с просьбой о поддержке в условиях падения национальных валютных резервов. Экономика Турецкой Республики и без того демонстрировала слабые показатели, однако коронакризис и внешний долг ухудшили ситуацию. Зависимость Анкары от американской финансовой системы может стать эффективным инструментом давления на её политику. Однако эксперты предупреждают: после стабилизации экономики Турция всё равно покажет США неповиновение.

Администрация американского президента Дональда Трампа пока не дала официального ответа Анкаре по поводу доступа к Федеральному резерву США. Соответствующие переговоры между представителями двух стран велись ещё в апреле этого года. Федеральная резервная система Штатов в целях поддержки глобальных финансовых рынков в условиях пандемии принимает другие валюты в обмен на доллары. Представители Анкары говорят, что этот вариант «довольно привлекателен» для национальной экономики, которая переживает непростые времена. Однако в сделках с турецкой стороной, по словам западных экономистов, слишком много партнёрского риска. В связи с этим решение о доступе к Федеральной резервной системе — вопрос обсуждаемый. Учитывая регулярно возникающую напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, тема помощи Турции не может избежать политизации. Тем более что на этой неделе Федеральный резерв сделал заявление, что предоставление своп-линии требует «взаимного доверия».

Наблюдатели полагают, что последние добрые жесты Турции направлены как раз на то, чтобы добиться благосклонности США в вопросе помощи. Так, президент Реджеп Тайип Эрдоган направил своему главному союзнику по НАТО два самолёта с медицинской помощью. Акция сопровождалась письмом, в котором глава турецкого государства восхвалял «дух солидарности» во время пандемии COVID-19. А 20 апреля официальная Анкара заявила о решении отложить запланированную на апрель активацию российских систем С-400, сославшись на логистические проблемы, связанные со вспышкой COVID-19.

XinHua/Global Look Press

Несмотря на то что 8 мая руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил о введении в эксплуатацию определённых комплексов, вопрос вокруг С-400 всё равно кажется деликатно подвешенным — с целью умиротворить администрацию Трампа. Демир подчеркнул: российский персонал «не сможет получить желаемый доступ к батареям», словно хотел этим убедить кого-то.

Основатель лондонской консалтинговой компании по развивающимся рынкам Cribstone Strategic Macro Майкл Харрис считает , что Турция может получить линию обмена через Федеральный резерв США по «геополитическим причинам», потому что потребность республики в долларовой системе даёт возможность для «перекалибровки отношений».

Однако исследователи Фонда защиты демократий призывают администрацию Трампа не делать Анкаре безусловных авансов и переадресовать её к Международному валютному фонду (МВФ) для подписания всеобъемлющего кредитного соглашения. Требования МВФ, как известно, включают надлежащий уровень госуправления, прозрачность, подотчётность и антикоррупционные меры. Если Эрдоган отклонит предложение по поводу МВФ, то это продемонстрирует, что он продолжает ставить свои политические интересы выше всего остального, убеждены аналитики. По их мнению, сейчас Турция тактически маневрирует, но когда её экономика покажет признаки восстановления, то она продолжит свой прежний курс на неповиновение и будет демонстрировать хорошие отношения с Россией.

Общий характер дискуссий вокруг своп-линии для Анкары оставляет впечатление, что эта тема рискует стать очередным инструментом давления на Эрдогана. Вероятно, даже более эффективным, чем угрозы оптимизировать военно-техническое сотрудничество из-за покупки С-400: от западной финансовой системы фактически зависит устойчивость турецкого государства.