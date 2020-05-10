В США обдумывают обращение Турции к Федеральному резерву и центральным банкам страны с просьбой о поддержке в условиях падения национальных валютных резервов. Экономика Турецкой Республики и без того демонстрировала слабые показатели, однако коронакризис и внешний долг ухудшили ситуацию. Зависимость Анкары от американской финансовой системы может стать эффективным инструментом давления на её политику. Однако эксперты предупреждают: после стабилизации экономики Турция всё равно покажет США неповиновение.
Администрация американского президента Дональда Трампа пока не дала официального ответа Анкаре по поводу доступа к Федеральному резерву США. Соответствующие переговоры между представителями двух стран
Наблюдатели полагают, что последние добрые жесты Турции направлены как раз на то, чтобы добиться благосклонности США в вопросе помощи. Так, президент Реджеп Тайип Эрдоган направил своему главному союзнику по НАТО два самолёта с медицинской помощью. Акция сопровождалась письмом, в котором глава турецкого государства восхвалял «дух солидарности» во время пандемии COVID-19. А 20 апреля официальная Анкара заявила о решении отложить запланированную на апрель активацию российских систем С-400, сославшись на логистические проблемы, связанные со вспышкой COVID-19.
Несмотря на то что 8 мая руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил о введении в эксплуатацию определённых комплексов, вопрос вокруг С-400 всё равно кажется деликатно подвешенным — с целью умиротворить администрацию Трампа. Демир подчеркнул: российский персонал «не сможет получить желаемый доступ к батареям», словно хотел этим убедить кого-то.
Основатель лондонской консалтинговой компании по развивающимся рынкам Cribstone Strategic Macro Майкл Харрис
Однако исследователи Фонда защиты демократий
Общий характер дискуссий вокруг своп-линии для Анкары оставляет впечатление, что эта тема рискует стать очередным инструментом давления на Эрдогана. Вероятно, даже более эффективным, чем угрозы оптимизировать военно-техническое сотрудничество из-за покупки С-400: от западной финансовой системы фактически зависит устойчивость турецкого государства.
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