https://static.news.ru/photo/024e6894-cf34-11e9-b360-fa163e074e61_660.jpg С-400 «Триумф» Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 послужат укреплению безопасности страны.

Об этом он сказал в ходе выступления в городе Сивас. Турецкий лидер напомнил, что сейчас продолжается второй этап поставки компонентов ЗРК и одновременно проходит обучение турецких специалистов.

Это усилит нашу систему безопасности, — передаёт его слова телеканал NTV .

Ранее News.ru писал о том, что процесс поставок зенитных ракетных систем С-400 из РФ в Турцию может продлиться до апреля 2020 года.