Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 послужат укреплению безопасности страны.
Об этом он сказал в ходе выступления в городе Сивас. Турецкий лидер напомнил, что сейчас продолжается второй этап поставки компонентов ЗРК и одновременно проходит обучение турецких специалистов.
Это усилит нашу систему безопасности, — передаёт его слова телеканал
NTV.
Ранее News.ru писал о том, что процесс поставок зенитных ракетных систем С-400 из РФ в Турцию может продлиться до апреля 2020 года.