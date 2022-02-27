Эрдоган предложил посредничество в переговорах России и Украины

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил посредничество в переговорах между Россией и Украиной, сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун. 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия страны в переговорах с российской делегацией в белорусском Гомеле. По его словам, переговоры не могут проводиться в республике, которая ведёт против Украины боевые действия.
Мы являемся свидетелями очередной войны в нашем регионе. Президент Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной, поскольку у нас крепкие отношения с обеими странами, — написал Алтун в Twitter.
Утром 27 февраля российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут не белорусские города. По его словам, причиной является ведение Белоруссией боевых действий против Украины. Президент республики Александр Лукашенко участие страны в боях отрицает.