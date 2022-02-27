Эрдоган предложил посредничество в переговорах России и Украины

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Россия подождёт ответа Киева о переговорах до 15:00 по белорусскому времени. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, которая прибыла в Гомель для переговоров с представителями Украины, передаёт РИА Новости.

До 15:00 мы продолжаем находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся...