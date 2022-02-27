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Эрдоган предложил посредничество в переговорах России и Украины

13:42, 27 февраля 2022
Эрдоган предложил посредничество в переговорах России и Украины Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил посредничество в переговорах между Россией и Украиной, сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун. 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия страны в переговорах с российской делегацией в белорусском Гомеле. По его словам, переговоры не могут проводиться в республике, которая ведёт против Украины боевые действия.

Мы являемся свидетелями очередной войны в нашем регионе. Президент Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной, поскольку у нас крепкие отношения с обеими странами, — написал Алтун в Twitter.

Утром 27 февраля российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут не белорусские города. По его словам, причиной является ведение Белоруссией боевых действий против Украины. Президент республики Александр Лукашенко участие страны в боях отрицает.


 

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