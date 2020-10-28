Эрдоган обвинил Россию в нападении на учебный лагерь оппозиции в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул обвинения в адрес Москвы и обвинил РФ в якобы нападении на учебный лагерь сирийской оппозиции в Идлибе.
Эрдоган заявил, что действия российской стороны
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) привёл данные об уничтожении как минимум 78 боевиков во время авиаударов, а ещё около 90 были ранены.
Западные СМИ, среди которых и газета The New York Times, утверждают, что в результате атаки погибли и десятки мирных жителей. Как отметил постпред ФРГ при ООН Кристофер Хойсген, если сообщения о причастности РФ подтвердятся, то это станет «ещё одним нарушением международного права». Российский постпред при организации Василий Небензя в ответ на это заявил, что подобные издания не раз публиковали фейки, и посоветовал своим коллегам перестать их читать.
Как писал NEWS.ru, ранее Эрдоган предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину вместе принимать участие в решении кризиса в Нагорном Карабахе.