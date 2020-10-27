Небензя ответил постпреду Германии в ООН цитатой из Булгакова

https://static.news.ru/photo/0ea84284-18be-11eb-bd25-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал своего немецкого коллегу Кристофа Хойсгана за упоминание им газеты New York Times и посоветовал не читать её перед заседаниями.

Постпред ФРГ при ООН ранее упомянул статью New York Times, в которой утверждается, что при недавней атаке ВКС России на Иблиб якобы погибли мирные жители. Хойсган не подверг сообщение сомнению и заявил, что такие действия со стороны Москвын нарушают международное право, передает ТАСС.

Кристоф, боже вас сохрани, не читайте The New York Times до заседаний Совета Безопасности по Сирии, — ответил ему Небензя видоизменённой цитатой из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова.

Российский постпред добавил, что в New York Times и ранее печатали фейки о России, поэтому его не удивляет, что немецкий постпред выбрал именно это издание, готовясь к выступлению.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Василий Небензя назвал обвинения оппозиционера Алексея Навального в адрес президента РФ Владимира Путина аморальными.

Перед этим Небензя отреагировал на обращение немецких властей в СБ ООН с запросом на брифинг по ситуации с Навальным. Он считает, что ФРГ стоит сотрудничать с РФ для расследования инцидента с основателем ФБК, а не пытаться обращаться в подобные организации