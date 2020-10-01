Небензя прокомментировал обвинения Навального в адрес Путина

https://static.news.ru/photo/d2ed7268-0414-11eb-bc5f-fa163e074e61_660.jpg Василий Небензя Фото: MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал обвинения политика Алексея Навального в адрес президента РФ Владимира Путина аморальными.

Ранее Алексей Навальный заявил, что не боится вернуться в Россию. Также оппозиционер полагает, что в его отравлении виноват лично Владимир Путин.

Кроме того, Небензя отреагировал на обращение немецких властей в СБ ООН с запросом на брифинг по ситуации с Навальным. Он считает, что ФРГ стоит сотрудничать с РФ для расследования инцидента с основателем ФБК, а не пытаться обращаться в подобные организации, передаёт ТАСС.

Вместо того чтобы составлять письма в спешке перед тем, как закончится председательство Нигера в СБ, лучше бы они сотрудничали с российскими властями, — отметил постпред на пресс-конференции по случаю начала российского председательства в Совете Безопасности (СБ) в октябре.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме предложили проверить высказывание Алексея Навального о том, что за его отравление якобы ответственен лично президент России Владимир Путин. Соответствующее обращение депутат Виталий Милонов направил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.