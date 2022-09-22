Эрдоган обсудил с Путиным запуск авиарейсов из России на Северный Кипр

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность запуска авиарейсов из РФ в республику Северный Кипр. По его словам, наличие авиасообщения с Россией будет способствовать экономическому подъему республики, пишет телеканал A Haber.

Конечно, я также затронул вопрос Северного Кипра во время наших переговоров с президентом России Путиным <...> Конечно, мы будем рады, если начнутся прямые рейсы из России в Турецкую Республику Северного Кипра, — сказал Эрдоган.

Ранее турецкие СМИ спрогнозировали открытие авиасообщения между Россией и Турецкой Республикой Северный Кипр (ТРСК) на середину ноября. По их данным, первый рейс может быть приурочен к открытию аэропорта Эрджан 15 ноября.

ТРСК — частично признанное государство, которое занимает северную треть острова Кипр. Республика признана лишь Турцией, находится в зависимости от ее экономической, политической и военной поддержки.