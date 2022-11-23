Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что воздушные удары по Сирии и Ираку являются «только началом». По его словам, Анкара всерьез намерена обеспечить безопасность своих границ, передает ТАСС.
Удары с воздуха по террористам в Сирии и Ираке являются только началом. Мы никогда еще не были настолько серьезно настроены, чтобы обеспечить безопасность наших границ, — сказал Эрдоган.
Он добавил, что Турция имеет право отлавливать и наказывать участвующих в нападениях на страну террористов как внутри нее, так и за ее пределами Эрдоган подчеркнул, что Турция вправе решать самостоятельно свои проблемы на севере Сирии.
Турецкий лидер отметил, что страна приступит к проведению трансграничной операции в Сирии в наиболее подходящее для этого время.
При этом он заверил, что администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность, так как Турция намерена обеспечить территориальную целостность этих стран.