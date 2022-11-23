Эрдоган назвал операцию на севере Сирии и Ирака «только началом» Эрдоган: Турция всерьез намерена обеспечить безопасность своих границ

Фото: kremlin

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что воздушные удары по Сирии и Ираку являются «только началом». По его словам, Анкара всерьез намерена обеспечить безопасность своих границ, передает ТАСС.

Удары с воздуха по террористам в Сирии и Ираке являются только началом. Мы никогда еще не были настолько серьезно настроены, чтобы обеспечить безопасность наших границ, — сказал Эрдоган.

Он добавил, что Турция имеет право отлавливать и наказывать участвующих в нападениях на страну террористов как внутри нее, так и за ее пределами Эрдоган подчеркнул, что Турция вправе решать самостоятельно свои проблемы на севере Сирии.

Турецкий лидер отметил, что страна приступит к проведению трансграничной операции в Сирии в наиболее подходящее для этого время.

При этом он заверил, что администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность, так как Турция намерена обеспечить территориальную целостность этих стран.