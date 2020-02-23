Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) уверенно побеждает на выборах в парламент федеральной земли Гамбург. Об этом свидетельствуют экзитполы.
Отмечается, что у СДПН 37,5% голосов избирателей, второе место занимают «Зелёные» с результатом 25,5% голосов,
На третьем месте — Христианско-демократический союз (11,5%). А вот правая партия «Альтернатива для Германии» (4,7%) может не преодолеть пятипроцентный барьер по итогам выборов.
Ранее NEWS.ru сообщил, что выборы главы земельного правительства в Тюрингии ознаменовались скандалом: впервые местный премьер-министр получил свой пост благодаря правопопулистам из «Альтернативы для Германии» (АдГ). Как следствие, крупные города федеральной земли охватили протесты, а партию канцлера Ангелы Меркель — Христианско-демократический союз (ХДС) — обвинили в сговоре с радикалами.
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