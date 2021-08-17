Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19

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Работу трёхсторонней рабочей группы по Карабаху возобновили в Москве во вторник Россия, Армения и Азербайджан. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

На состоявшемся заседании участники обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе и ход выполнения договорённостей глав трёх стран. В заседании участвовали вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана Алексей Оверчук, Мгер Григорян...