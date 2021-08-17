Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19

Власти Эквадора в настоящее время ведут переговоры об организации в стране производства российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Химена Горсон в ходе пресс-конференции, которую транслировало издание Correo.
По словам Гарсон, в настоящее время министерство
Переговоры с Россией об организации производства вакцин в нашей стране продвигаются хорошо, — отметила министр.
Российская вакцина «Спутник V» получила разрешение на экстренное использование в Эквадоре 15 мая. Дата первых поставок препарата в страну пока не известна.
«Спутник V» одобрен в 69 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек.
Ранее сообщалось, что вандалы уничтожили три тысячи доз вакцин от COVID на юге Франции.