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Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19

04:53, 18 августа 2021
Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19 Фото: sputnikvaccine.com
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Власти Эквадора в настоящее время ведут переговоры об организации в стране производства российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Химена Горсон в ходе пресс-конференции, которую транслировало издание Correo.

По словам Гарсон, в настоящее время министерство находится в процессе подготовки дорожной карты.

Переговоры с Россией об организации производства вакцин в нашей стране продвигаются хорошо, — отметила министр.

Российская вакцина «Спутник V» получила разрешение на экстренное использование в Эквадоре 15 мая. Дата первых поставок препарата в страну пока не известна.

«Спутник V» одобрен в 69 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек.

Ранее сообщалось, что вандалы уничтожили три тысячи доз вакцин от COVID на юге Франции.

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