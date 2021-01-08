Эксперты ВОЗ прилетят в Китай для выяснения происхождения COVID-19

https://static.news.ru/photo/2718a836-53d8-11eb-96e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mu Yu/Xinhua/Global Look Press

Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения 14 января прибудет в Китай, чтобы выяснить происхождение COVID-19.

Согласно заявлению государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, группа специалистов ВОЗ проведёт необходимые исследования в сотрудничестве с китайскими экспертами, передаёт РИА Новости.

В экспертную группу вошли представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Ранее главврач московской ГКБ № 71 и телеведущий Александр Мясников усомнился в «теории единой вспышки», согласно которой коронавирус появился в Китае. По его словам, в различных странах мира почти синхронно начали болеть люди «с непривычно высокой степенью распространения». Например, во Франции первый случай COVID-19 был задокументирован задолго до официального первого пациента, а в России непривычно высокую вспышку вирусных пневмоний отметили ещё осенью 2019 года.

Как писал NEWS.ru, заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер заявил, что самой вероятной причиной возникновения международной эпидемии коронавируса является утечка из лаборатории в Китае. По его словам, в последнее время появляется всё больше свидетельств этого. Он сослался на «последние разведывательные данные».