Мясников усомнился в китайском происхождении коронавируса

https://static.news.ru/photo/fc4e8530-4ffe-11eb-833e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников поставил под сомнение «теорию единой вспышки» COVID-19 и тот факт, что коронавирус впервые появился в Китае.

Теория происхождения вируса из Ухани — будь то рынок или секретная лаборатория — похоже на «red herring» — отвлекающий манёвр, — написал Мясников в своём Telegram-канале.

По его словам, в различных странах мира почти синхронно начали болеть люди «с непривычно высокой степенью распространения». Например, во Франции первый случай COVID-19 был задокументирован задолго до официального первого пациента, а в России непривычно высокую вспышку вирусных пневмоний отметили ещё осенью 2019 года.

Мясников отметил своевременность президентского указа «об отслеживании инфекционной угрозы и правильному реагированию на неё». Он считает, что «нападения с танками и артиллерией» остались в далёком прошлом и сейчас у россиян есть почти уникальный шанс — «использовать природный „морозоустойчивый“ характер нашего народа как инструмент борьбы с массированной атакой».

Он предложил воспринимать коронавирус как природное явление, не паниковать и обязательно вакцинироваться, так как это «реальный выход из ситуации — неважно, реальная она или мы сделали её таковой».

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации при попадании на территорию России инфекционных заболеваний. Кабмину в трёхмесячный срок поручено разработать единую систему межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с распространением в России инфекционных заболеваний.