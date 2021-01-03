Власти США озвучили свою версию происхождения коронавируса

https://static.news.ru/photo/2dca5a1c-4dca-11eb-999f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Global Look Press

Самой вероятной причиной возникновения международной эпидемии коронавируса является утечка из лаборатории в Китае. Такое мнение высказал заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер.

По его словам, в последнее время появляется всё больше свидетельств этого. Он сослался на «последние разведывательные данные», однако не стал вдаваться в детали и приводить какие-либо доказательства своих утверждений, передаёт РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Тем не менее на видеоконференции с парламентариями из разных стран, посвящённой теме Китая, Поттингер заявил, что патоген якобы мог «ускользнуть» из лаборатории из-за утечки или аварии.

Такую позицию он высказал на фоне подготовки специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к отправке в Ухань с целью провести расследование причин возникновения пандемии.

При этом Поттингер высказал опасения, что организация не будет объективна в выявлении причин пандемии из-за большого влияния Китая на неё. Он призвал парламентариев из разных стран «сыграть свою роль в разоблачении расследования ВОЗ».

Власти США, включая действующего президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов и несвоевременной реакции.

На руку этому играет и тот факт, что власти КНР в конце 2020 года отнесли к государственной тайне результаты исследований о происхождении COVID-19. До публикации их будет проверять специальная комиссия, созданная при правительстве страны.

В свою очередь министр иностранных дел Китая Ван И сделал заявление о том, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру. Он подчеркнул, что на это указывают всё больше исследований, писал NEWS.ru.