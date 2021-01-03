Власти США озвучили свою версию происхождения коронавируса

Самой вероятной причиной возникновения международной эпидемии коронавируса является утечка из лаборатории в Китае. Такое мнение высказал заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер.
По его словам, в последнее время появляется всё больше свидетельств этого. Он сослался на «последние разведывательные данные», однако не стал вдаваться в детали и приводить какие-либо доказательства своих утверждений,
Тем не менее на видеоконференции с парламентариями из разных стран, посвящённой теме Китая, Поттингер заявил, что патоген якобы мог «ускользнуть» из лаборатории из-за утечки или аварии.
Такую позицию он высказал на фоне подготовки специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к отправке в Ухань с целью провести расследование причин возникновения пандемии.
При этом Поттингер высказал опасения, что организация не будет объективна в выявлении причин пандемии из-за большого влияния Китая на неё. Он призвал парламентариев из разных стран «сыграть свою роль в разоблачении расследования ВОЗ».
Власти США, включая действующего президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов и несвоевременной реакции.
На руку этому играет и тот факт, что власти КНР в конце 2020 года отнесли к государственной тайне результаты исследований о происхождении COVID-19. До публикации их будет проверять специальная комиссия, созданная при правительстве страны.
В свою очередь министр иностранных дел Китая Ван И сделал заявление о том, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру. Он подчеркнул, что на это указывают всё больше исследований, писал NEWS.ru.