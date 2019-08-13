https://static.news.ru/photo/b338afca-bdaf-11e9-8757-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп блефует, связывая ЧП в Северодвинске со взрывом ядерной двигательной установки «Буревестник». Об этом заявил член общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

США не располагают никакой информацией, кроме той, что была распространена в пресс-релизе Росатома по данному инциденту: эти работы имеют соответствующий гриф секретности и контрразведывательное обеспечение по линии ФСБ России, — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости .

Он отметил, что выводы Трампа, по всей видимости, основываются не на докладах разведки, а на публикациях СМИ. В этом уверен и член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. Он подчеркнул, что глава Белого дома в очередной раз ткнул пальцем в небо, опираясь на ложные сообщения прессы.

Уверен, что он просто прочёл одну из статей, в которой излагалась версия, что взрыв произошёл на ядерной двигательной установке ракеты «Буревестник», — заключил Мураховский.

Ранее Трамп заявил, что взрыв под Северодвинском произошёл в ходе испытаний нового оружия. Речь идёт о крылатой ракете с ядерной двигательной установкой «Буревестник», писал News.ru.