https://static.news.ru/photo/2589fb52-2e34-11ea-ae7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Характер противостояния США и Ирана, которое ранее проходило «без крови», изменится после убийства главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, заявил эксперт по Ближнему Востоку Алам Салех.

До сих пор обе страны делали всё возможное, чтобы не убить кого-либо с другой стороны. Все операции и напряжённые моменты были бескровны. Конкретно это [убийство] определённо изменит весь характер противостояния Тегерана и Вашингтона, — сказал он РИА Новости.

За убийством Сулеймани должен последовать ультиматум Ирана американским военным, чтобы они покинули определённые части Ирака и Сирии. В противном случае Иран точно нанесёт ответный удар, чтобы «удовлетворить свой гнев» и не выглядеть проявившим слабость, считает эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минобороны США довольны убийством Сулеймани.