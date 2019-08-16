https://static.news.ru/photo/8084f3c2-c043-11e9-88dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов раскрыл примерную стоимость острова Гренландия, который захотел купить президент США Дональд Трамп. По его словам, эта часть суши может стоить 10 триллионов долларов.

Предполагая стоимость по значительно более мелким островам-аналогам стоимостью порядка 5 миллионов долларов за квадратный километр, Гренландия перестаёт уступать по ценности Клондайку и цена сделки может достигнуть 10 триллионов долларов, — сообщил он РИА Новости .

Он добавил, что эффективность такой сделки весьма сомнительна, поскольку такая сумма составляет более половины ВВП Соединённых Штатов. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию — после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов.

О том, что Трамп рассматривает идею покупки Гренландии, стало известно 16 августа. Остров заинтересовал американского лидера возможностью расширить военное присутствие США в Арктике.

Как писал News.ru, эту идею уже раскритиковали датские политики. Представитель народной партии Сёрен Есперсен заявил, что проработка этой инициативы станет окончательным доказательством того, что американский лидер сошёл с ума.