Посольство КНР резко отреагировало на отчёт разведки Эстонии. Политолог Юрий Светов считает, что Таллин настраивает ЕС против Китая по заказу США.

В ежегодному отчёте Департамента внешней разведки Эстонии (VLA), опубликованном 19 февраля говорится, что Китай продвигает выгодную для себя информацию через западные информационные каналы. Китай обвинил разведку во лжи.

Эстония сделала ставку на то, что лишь Соединённые Штаты могут защитить её от «агрессивной России». Взамен приходится исполнять задания Вашингтона, а он сейчас настраивает страны ЕС против Китая, — заявил «Взгляду» политолог Юрий Светов.

Светов напомнил, что в похожей ситуации оказалась Украина, которая под давлением США — и к своей явной невыгоде — вынуждена разорвать сделку с китайскими инвесторами, готовыми вложиться в стратегически важный завод «Мотор Сич».

Ранее NEWS.ru сообщал, что после запрета властей Соединённых Штатов вкладывать средства в компании, связанные с китайским военно-промышленным комплексом, Нью-Йоркская биржа (NYSE) ударила по крупнейшим мобильным операторам КНР. Площадка начала процедуру исключения акций China Telecom Corp Ltd (первый в мире по числу абонентов), China Mobile Ltd (четвёртый в мире по числу абонентов) и China Unicom (Hong Kong) Ltd.