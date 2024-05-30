Эксперт назвал отправку в ВСУ французских военных началом интервенции НАТО Военэксперт Артамонов: вслед за инструкторами на Украину войдут и войска НАТО

Официальная отправка французских военных инструкторов на помощь Киеву предвещает ввод натовских войск в зону СВО, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. Ранее французская пресса сообщила о том, что президент Эммануэль Макрон объявит об отправке инструкторов на помощь ВСУ на следующей неделе.

На самом деле подобные заявления Макрона станут не более чем попыткой узаконить задним числом то, что уже давно свершилось. Это просто вопрос декларации, никого перебрасывать на Украину не надо, — объяснил военный эксперт.

По словам Артамонова, французские военные из Иностранного легиона и элитного 13-го полка драгун-парашютистов и так уже находятся в новых регионах России, где идут активные боевые действия.

Однако если Макрон официально объявит о таком шаге, это станет первым шагом открытого массированного ввода войск стран НАТО. Кстати, у Франции вообще есть давняя «славная» традиция отсылать своих солдат для захвата России, –подытожил эксперт.

В четверг появились неофициальные сообщения, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на помощь Украине. Об этом информирует Le Monde, ссылаясь на свои источники. Макрон, предположительно, объявит об этом 6-7 июня, во время визита украинского президента Владимира Зеленского во Францию, приуроченного к 80-летию высадки союзников в Нормандии.