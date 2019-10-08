https://static.news.ru/photo/0ecb2e2c-ea5f-11e9-acce-fa163e074e61_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Global Look Press

В Армении прооперировали бывшего президента Роберта Кочаряна. Об этом сообщил руководитель офиса бывшего главы государства Виктор Согомонян.

Да, прооперировали. Всё нормально, — рассказал он в беседе с РИА Новости .

Он не раскрыл подробностей операционного вмешательства, однако сообщил, что операция была проведена в ереванском медицинском центре «Измирлян», куда экс-главу государства доставили на медицинское обследование.

Как писал News.ru, Кочарян находится под арестом. Политику вменяют причастность к разгону массового митинга сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна в марте 2008 года. В результате применения силовиками огнестрельного оружия тогда погибли 10 человек. Защита бывшего главы государства настаивает, что он был вынужден ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы восстановить порядок. Сам Кочарян считает уголовное преследование местью правительства Никола Пашиняна.