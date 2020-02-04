https://static.news.ru/photo/0decaf04-4751-11ea-b9bb-fa163e074e61_660.jpg Игорь Стрелков Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков не признал обвинения, которые ему предъявила прокуратура Нидерландов по делу о крушении Boeing 777 MH17 в Донбассе.

Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне, — заявил Стрелков журналистам «Интерфакса».

Он подчеркнул, что не стал бы давать показания по этому делу, даже если бы его доставили в Нидерланды «насильно».

3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырём подозреваемым. Среди них, кроме Стрелкова, ещё двое россиян и гражданин Украины.

Пассажирский самолёт Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Борт совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.

Как писал NEWS.ru, частный детектив из Германии Йозеф Раш станет свидетелем на суде по делу о крушении самолёта. Мужчина самостоятельно расследовал причины крушения. Он заявил, что ему известны имена лиц, которые ответственны за катастрофу. Раш подчеркнул, что международное следствие игнорирует выводы его расследования.