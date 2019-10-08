https://static.news.ru/photo/fd98aeb6-e9b6-11e9-96fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: rihanapetra/instagram.com

Стали известны новые подробности скандального расставания экс-короля Малайзии Мухаммада V и мисс Москвы Оксаны Воеводиной. Выяснилось, что монарх торговался с супругой, предлагая ей миллион долларов в обмен на раздельное проживание.

Как рассказали друзья россиянки, правитель бросил жену спустя месяц после свадьбы. В тот момент Оксана якобы находилась на четвёртом месяце беременности.

Они находились в Швейцарии и крупно поссорились, король стал вести себя неадекватно. Конечно, она пережила сильный стресс и только мысли о ребёнке помогали ей жить дальше, — поделились они в беседе с « Комсомольской правдой ».

Чтобы вернуться в Россию, девушке пришлось продать обручальное кольцо — подарок любимого мужа. Оправившись от случившегося, она пыталась наладить связь с супругом, однако Мухаммад отказался от общения с ней и вместо ответа отправил послание от адвокатов. Юристы короля предлагали Воеводиной договориться мирно, пообещав перечислять на содержание ребёнка $75 000 в месяц.

Как отмечает издание, это предложение девушка отвергла, потребовав личной встречи с мужем. В ответ снова пришёл ответ от адвокатов, которые заверили Оксану, что Мухаммад готов приобрести девушке жильё, однако это произойдёт только после рождения ребёнка. Кроме того, экс-супруг счёл возможным оплатить её медицинские счета в период беременности и родов. Но и тут монарх поставил своё условие: роды должны были состояться в Европе. После того как Воеводина ослушалась и родила ребёнка в России, Мухаммад решил развестись по мусульманским канонам и окончательно разорвал связь с супругой.

К сожалению, его добродетель не являлась правдой. Он поступил с женой и сыном очень некрасиво, что противоречит всем законам, в том числе и мусульманским, — резюмировали близкие мисс Москвы.

Ранее News.ru писал, что брак Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии распался из-за сомнительного прошлого россиянки. Также монарха смутила любовь девушки к роскоши и славе, при том что он сам любит тишину и покой. По данным источников Daily Mail, экс-король был шокирован свадебным банкетом в элитной подмосковной Барвихе, организованным за его счёт.