Экс-глава СБУ рассказал о выплатах Киева России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/95917020-9994-11eb-820d-96000091f725_660.jpg Фото: Song Weixing/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший председатель СБУ, депутат Верховной рады Валентин Наливайченко заявил, что Украина за первые три месяца 2021 года добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии миллиард гривен.

Так Киев платил за электроэнергию, отметил политик в эфире телеканала «Украина 24».

Украина выплатила более миллиарда гривен за только три месяца и восемь дней этого года. Уплатила в бюджет Российской Федерации и Белоруссии для финансирования вооружённых сил, вооружённых учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины, — подчеркнул депутат.

Наливайченко добавил, что такое положение дел нанесло значительный удар по энергетической системе Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко призвал украинское правительство ввести общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса. Сейчас, по его словам, в стране происходит бесконтрольное распространение инфекции. Передвижение транспорта между регионами, по мнению Кличко, следует ограничить.